Duman 6.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.03.2026 10:56

Kuveyt Ordusu: ABD'ye ait birkaç savaş uçağı düştü

Kuveyt Ordusu, ABD'ye ait birkaç savaş uçağının düştüğünü, tüm mürettebatın sağ kurtulduğunu duyurdu.

Kuveyt Ordusu: ABD'ye ait birkaç savaş uçağı düştü

Kuveytli yetkililer kazanın ardından derhal arama ve kurtarma operasyonlarına başladı.

Operasyon kapsamında tahliye edilen tüm mürettebat, tıbbi tedavi için hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının stabil olduğu açıklandı.

Kuveytli makamlar, sürecin yürütülmesi noktasında ABD ile koordineli olarak hareket etti.

Kazanın kesin nedenini belirlemek amacıyla geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu.

ETİKETLER
ABD İran İsrail
Sıradaki Haber
WSJ: ABD ve İsrail, İran'a yönelik saldırılarında 2 bin hedefi vurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:03
Avrupa gaz fiyatları jeopolitik gerilimlerin etkisiyle haftaya yüzde 20'nin üzerinde artışla başladı
10:57
Hatay'da drift yapan sürücüye 140 bin lira ceza
10:51
WSJ: ABD ve İsrail, İran'a yönelik saldırılarında 2 bin hedefi vurdu
10:51
Elektrik santrallerine kapasite mekanizması desteği
10:49
ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılar Demokratların tepkisini çekti
10:47
Bakan Şimşek: Yüksek gelirli ülkeler grubuna dahil olduk
Meles Deltası'nın kışlık misafirleri
Meles Deltası'nın kışlık misafirleri
FOTO FOKUS
CHP'den ABD ve İsrail'e tepki
CHP'den ABD ve İsrail'e tepki
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ