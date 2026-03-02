Duman 6.2ºC Ankara
Türkiye
TRT Haber 02.03.2026 10:22

394 milyon TL'lik dolandırıcılık operasyonunda 37 tutuklama

5 ilde 6 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 394 milyon TL hesap hareketi bulunan 65 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 37'si tutuklandı, 23'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

394 milyon TL'lik dolandırıcılık operasyonunda 37 tutuklama

İçişleri Bakanlığı konuya ilişkin açıklamasını sosyal medya üzerinden yaptı.

"Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

-Aydın'da; sosyal medya hesapları üzerinden ilan vererek ve yüz yüze görüşmeler yaparak tarım ürünü aldıkları ancak ödemesini yapmadıkları,
-Kocaeli'de; vatandaşlarımıza şiddet ve baskı ile mal varlıklarını devretmeye zorladıkları,
-Konya'da; sahte siteler üzerinden vatandaşlarımıza ait kişisel bilgileri yasa dışı yollar ile ele geçirdikleri, ayrıca kendilerini avukat olarak tanıtarak para talep edip vatandaşlarımızı dolandırdıkları,
-Antalya ve Zonguldak'ta; internet siteleri üzerinden “yatırım” vaadiyle dolandırıcılık suçunu organize şekilde işledikleri tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı."

Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyal, muhtelif miktarda nakit para ve doküman ele geçirildi.

ETİKETLER
Siber Suçlar İçişleri Bakanlığı Suç Örgütü
