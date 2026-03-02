394 milyon TL'lik dolandırıcılık operasyonunda 37 tutuklama

İçişleri Bakanlığı konuya ilişkin açıklamasını sosyal medya üzerinden yaptı.

"Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

-Aydın'da; sosyal medya hesapları üzerinden ilan vererek ve yüz yüze görüşmeler yaparak tarım ürünü aldıkları ancak ödemesini yapmadıkları,

-Kocaeli'de; vatandaşlarımıza şiddet ve baskı ile mal varlıklarını devretmeye zorladıkları,

-Konya'da; sahte siteler üzerinden vatandaşlarımıza ait kişisel bilgileri yasa dışı yollar ile ele geçirdikleri, ayrıca kendilerini avukat olarak tanıtarak para talep edip vatandaşlarımızı dolandırdıkları,

-Antalya ve Zonguldak'ta; internet siteleri üzerinden “yatırım” vaadiyle dolandırıcılık suçunu organize şekilde işledikleri tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı."

Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyal, muhtelif miktarda nakit para ve doküman ele geçirildi.