AA 02.03.2026 06:12

D-100 kara yolunda zincirleme kaza: 3 araç birbirine girdi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Ulaşım araçların kaldırılmasıyla yeniden normale döndü.

D-100 kara yolunda zincirleme kaza: 3 araç birbirine girdi
[Fotograf: AA]

Beylikbağı Mahallesi D-100 kara yolu İstanbul istikametinde Sercan K. idaresindeki otomobil, aynı yönde seyir halindeki Mehmet Halil G. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Bu sırada arkadan gelen Sefer Ş. idaresindeki cip de kazaya karıştı.

Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Fethiye G. ve Gökdeniz G. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul yönünde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Kocaeli Trafik Kazası
