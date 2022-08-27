Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 10:17Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Traktörün arkasına bağladığı eşekleri sürükleyerek götürdü
Elazığ’da bir sürücü, traktörün arkasına bağladığı 2 eşeği ana yolda sürükleyerek götürdü. O anlar yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Elazığ-Bingöl Karayolu Karasaz köyü mevkiinde bir sürücü, traktörünün arkasına bağladığı iki eşeği sürükleyerek ilerledi.
Eşekleri sürükleyerek dakikalarca yolculuk yapan sürücüyü, arkasından gelen bir başka sürücüler tarafından görüntüledi.
Bazı araç sürücülerinin tepki gösterdiği olayda, eşekleri traktörle bağlayarak sürükleyen sürücü uyarılara kayıtsız kaldı.
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