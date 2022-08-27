Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 09:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bozcaada feribot hattına ek sefer
[Fotograf: AA]
Geyikli-Bozcaada güzergahı için yarın 18 feribot seferi daha ilave edildi.
GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, yoğunluk nedeniyle yolcuların mağdur olmaması için mevcut tarifenin yanı sıra yarın Geyikli'den Bozcaada'ya 09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 18.00, 19.30, 20.00 ve 21.30, Bozcaada'dan Geyikli'ye ise 10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 19.00, 20.30, 21.00 ve 23.00 saatlerinde ek seferler düzenleneceği bildirildi.
Açıklamada, feribot seferleri için güncel tarifeye "www.gdu.com.tr" internet adresinde yer verildiği duyuruldu.
Etiketler: Deniz Otobüsü
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