Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Çorum, Amasya ve Eskişehir çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Kastamonu, Karabük ve Çanakkale'de yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu Bölgelerinde mevsim normallerinin 4-7 derece üzerinde, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Rüzgarın, Marmara'nın kuzeyi ve Kıyı Ege'de kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve yağış alan yerlerde yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Yağışların; Kastamonu, Karabük ve Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.