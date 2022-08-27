Pamukkale ilçesine bağlı Pelitlibag Mahallesi’nde meydana gelen olayda, seyir halinde ilerleyen motosikletten, belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükseldi.

Kısa sürede motosikleti çepeçevre saran alevlerden sürücü son anda kurtuldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, alev alev yanan motosikleti hızlıca söndürmek için çalışma başlattı.

İtfaiyece yapılan çalışmaların ardından motosiklet yangını, çevrede bulunan araçlara sıçramadan söndürüldü. Soğutma çalışmaları tamamlanan lüks motosiklet yangın sonucu metal yığınına döndü.

Küle dönen araç, olay yerine çağrılan çekici yardımıyla bölgede uzaklaştırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.