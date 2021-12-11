Haber Giriş: 11 Aralık 2021 Cumartesi 11:14Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Trafikten kaçmaya çalışırken refüje takılı kaldı
[Fotoğraf: DHA]
Sultangazi'de sürücüsünün trafikten kaçmak için hamle yaptığı araç refüje takıldı. O anları cep telefonu kamerasına çeken başka araçtaki kişiler sürücüye tepki gösterdi.
İstanbul’un Sultangazi İlçesi Selçuklu Bulvarı'nda önceki gün meydana gelen trafik kazası sonrası Mahmutbey yönünde trafik yoğunluğu oluştu.
Panelvan tipi aracın sürücüsü, önünde oluşan trafikten kurtulmak için farklı bir yola başvurdu, refüjden karşı yola geçmeye çalıştı. Altı betonla temas eden araç refüje takılı kaldı.
O anları görüntüleyen başka araçtakiler, sürücüye tepki gösterdiler.
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