İstanbul’un Sultangazi İlçesi Selçuklu Bulvarı'nda önceki gün meydana gelen trafik kazası sonrası Mahmutbey yönünde trafik yoğunluğu oluştu.

Panelvan tipi aracın sürücüsü, önünde oluşan trafikten kurtulmak için farklı bir yola başvurdu, refüjden karşı yola geçmeye çalıştı. Altı betonla temas eden araç refüje takılı kaldı.

O anları görüntüleyen başka araçtakiler, sürücüye tepki gösterdiler.