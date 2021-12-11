30 yaşındaki Murat S., kendisini görüntüleyen gazetecilere, “Adam öldürmedik, cinayet de işlemedik` dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan hakkında kesinleşmiş 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan Murat S.'nin Melikgazi ilçesi Tınaztepe Mahallesi'nde arkadaşının evinde saklandığını belirledi.

Eve düzenlenen operasyonda Murat S., gözaltına alındı. Sağlık kontrolü için Hastaneye götürülen Murat S., kendisini görüntüleyen gazetecilere, “Adam öldürmedik, cinayet de işlemedik” dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Murat S., Bünyan Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.