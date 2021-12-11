Haber Giriş: 11 Aralık 2021 Cumartesi 10:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
FETÖ üyelerini yurt dışına kaçırmaya çalışan 6 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: İHA ]
Muğla ve Çanakkale'de düzenlenen operasyonda FETÖ üyelerini yasa dışı yollardan yurt dışına kaçırmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlar Büro Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY üyelerini yasa dışı yollardan yurt dışına kaçırmaya çalıştığı belirlenen şebeke üyelerine yönelik çalışma yürüttü.
Teknik ve fiziki takibin ardından Çanakkale ve Muğla'da operasyon düzenleyen ekipler S.İ, A.Ç, C.U, E.V, A.S, O.A, E.T, E.Ç. M.A. ve A.A'yı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Marmaris ilçesinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.İ, A.Ç, C.U. E.V, A.S. ve O.A, sulh ceza hâkimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Çanakkale FETÖ Muğla Terörle Mücadele
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