Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firmasından yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege Denizi'ndeki lodos nedeniyle bugün Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferleri iptal edildi.