Haber Giriş: 11 Aralık 2021 Cumartesi 09:34Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Deniz ulaşımına fırtına engeli
[Fotoğraf: DHA]
Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine bugün yapılması planlanan feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firmasından yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege Denizi'ndeki lodos nedeniyle bugün Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferleri iptal edildi.
Etiketler: Çanakkale Deniz Otobüsü Ulaşım Fırtına
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