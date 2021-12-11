ABD'li Sarai Sierra, 2013 yılında fotoğraf çekmek için İstanbul surlarını gezdiği sırada Ziya Tasalı tarafından öldürdü.

Sierra'nın cesedi polisin güvenlik kameralarından günlerce süren takibi sonunda 2 Şubat 2013'te bulunmuştu. Genç kadının sanık Ziya Tasalı tarafından cinsel saldırıya uğradıktan sonra öldürüldüğü belirlendi.

Sanık Tasalı, 24 Haziran 2014'te yargılandığı İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Sarai Sierra'yı `Kasten öldürmek` suçundan ömür boyu hapis cezasına, `Cinsel saldırı` ve `Hırsızlık` suçundan ise toplam 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ziya Tasalı’nın, `Nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs` ve `Hırsızlık` suçlarından toplam 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin karar Yargıtay'dan döndü.

Yargıtay, avukatı olmadan ceza verilmiş olması nedeniyle Tasalı hakkındaki kararı usulden bozdu.

Yeniden yargılanan Tasalı'ya yerel mahkeme bir kez daha aynı cezayı verdi.

Cinayet suçundan müebbet hapsi onanmıştı

Ziya Tasalı'nın `Kasten adam öldürmek` suçundan ömür boyu hapis cezası onanmıştı.

Ancak `Nitelikli cinsel saldırı` ve `Hırsızlık` suçlarından verilen 8 yıl 4 aylık hapis cezası Yargıtay'da bozuldu.

Yeniden yargılanmasına karar verilen sanık Ziya Tasalı, 21 Mart 2019'da bir kez daha hakim karşısına çıktı.

Yerel mahkeme, Tasalı'yı `Nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs` ve `Hırsızlık` suçlarından toplam 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Dosya yeniden Yargıtay'a gitti. Yargıtay, sanığın avukatı olmadan hüküm kurulması nedeniyle davayı usulden bozdu.

İkinci kez aynı cezayı almış oldu

İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ziya Tasalı getirildi. Duruşmaya, şikayetçi Bexiada Jimenez'in avukatı ve Aile Bakanlığı avukatı katıldı.

Şikayetçi avukatları, sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti. Sanık Ziya Tasalı’da eski savunmalarını tekrar ederek takdiri mahkemeye bıraktığını söyledi.

Mahkeme heyeti, sanık Ziya Tasalı'yı `Nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs` suçundan 7 yıl 6 ay hapis ve `Hırsızlık` suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası olmak üzere bir kez daha toplam 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.