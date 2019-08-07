Dünyada her yıl yüz binlerce yaya, trafik kazasında hayatını kaybediyor ya da yaralanıyor.

Türkiye'de ise yaya kazalarında hayatını kaybedenlerin oranı, birçok Avrupa ülkesine göre yüksek.

Meydana gelen ölümlü kazaların yüzde 20,2’sinin yayaya çarpma sonucu olması üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçti.

81 ilin yaya kaza noktaları haritalandırıldı

Bunun için İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü; 81 ilde 2016-2018 yılları arasında polis sorumluluk bölgelerinde meydana gelen 89 bin 884 ölümlü-yaralanmalı yaya kazası verilerini inceledi. Bu incelemelerde, her il için en yoğun yaya kaza noktaları belirlendi ve haritalandırıldı.

81 ilde yapılacak analiz çalışmalarıyla, yaya kazalarının ve bu kazalardan kaynaklanan ölüm ve yaralanmaların azaltılması hedefleniyor.

10 bin 87 yaya ve okul geçidine "önce yaya" görseli

İçişleri Bakanlığı, trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bakanlık tarafından geçtiğimiz aylarda 81 il valiliklerine talimat verildi. "Önce yaya" görsellerinin tüm ışıksız okul ve yaya geçitlerine çizdirilmesi istendi.

Başlatılan çalışmalarda, ülke genelindeki 39 bin 683 yaya ve okul geçidinin 10 bin 87’sine bu görsellerin çizimleri tamamlandı.

Yayalara yol vermeyen 30 bin 765 araç sürücüsüne işlem

Ülke genelinde eş zamanlı olarak yürütülen “Yaya Önceliği/Güvenliği” denetimlerinde, 2019 yılının ilk 7 ayında yaya geçiş kurallarına uymayan 2 bin 487 yayaya ve ışıksız yaya geçitlerinde ilk geçiş hakkını vermeyen 30 bin 765 araç sürücüsüne işlem yapıldı.

Denetimler can kaybını azalttı

Trafik ekiplerinin aldığı önlemler ve yaptığı denetimler de etkisini gösteriyor. 2019 yılının ilk 7 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre trafik kazalarında hayatını kaybeden yaya sayısı yüzde 34,6 azaldı.

2018 yılının ilk 7 ayında trafik kazalarında 283 yaya hayatını kaybederken, 2019 yılında 185 yaya hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığı, Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikten sonra, 2019 yılını "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan etmişti. 81 il genelinde eş zamanlı “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla etkinlikler düzenlemişti.

Bakanlık, yaya önceliği konusunda denetim, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

Grafik: Bedra Nur Aygün

Kaynak: TRT Haber