İnegöl Belediyesine ait müzenin sorumlusu Serdar Sevinç, müzede sergilenen eserler arasında, İnegöl Belediyesinin 1940'lı yıllarda verdiği bisiklet ehliyetlerinin de bulunduğunu söyledi.

O dönemde böyle bir uygulama yapılmasının İnegöl için çok önemli olduğunu belirten Sevinç, "Özellikle Hollanda'dan, Danimarka'dan, Kuzey Avrupa'dan gelen ziyaretçilerimiz, bu bölümü gördüğü anda çok şaşırıyor, hayrete düşüyorlar çünkü bu bölgelerde bisiklet kullananlara halen ehliyet veriliyor. Yıllar önce o dönemde Türkiye'de, İnegöl'de böyle bir uygulamanın olması, onları çok duygulandırıyor. Bizleri de gururlandırıyor bir Türk olarak" dedi.

Sevinç, müzeyi görmeyenleri, nadide eserlerin bulunduğu İnegöl Kent Müzesi'ne beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA