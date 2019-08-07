Ereğli'den Konya istikametine giden hafif ticari araç, şüphe üzerine polis ekiplerince durdurularak kontrolden geçirildi.

Araçta arama yapan ekipler, bagajda sırt çantası içerisindeki oyuncak ayının normalden ağır olduğunu fark edince şüphelendi.

Ekipler, oyuncak ayı içerisine gizlenerek bilyelerle güçlendirilmiş yarım kilo patlayıcı madde ele geçirdi.

Türkiye'ye kaçak yollardan giriş yaptığı ve terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu değerlendirilen Suriye uyruklu Mahmud Ahmet, Selmen El Muth, Abdulrazak El Muth, Esma El İnad, Zekiye El Nevay, Abdulrezak Elhamdu, Melek Elhamdu ve Wisam İnad gözaltına alındı.

Kaynak: AA