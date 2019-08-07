Erzurum, Kars, Ordu, Sivas…

Hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı illerdeki hayvan sahipleri yaklaşan Kurban Bayramı öncesi soluğu İstanbul’da aldı.

Bir günü aşan yolculukların ardından yaylalardan, meralardan İstanbul’daki Göztepe Kurban Pazarı’na getirilen yüzlerce küçük ve büyükbaş hayvanın büyük bir kısmı geldiği gibi satılırken, bir kısmı ise alıcı bekliyor.

Hayvanlarını yüzlerce kilometre öteden zorlukla İstanbul’a getiren hayvan satıcılarının hepsinin hayvanları ile farklı bir bağı, farklı bir hikayesi var.

Pazarın en irisi “Doğuş”

Ekrem Kartal Erzurum’da hayvancılık yapıyor.

Yaklaşık iki hafta önce 21 büyükbaş hayvanı ile birlikte İstanbul’un yolunu tuttu.

Bir ton kırk kilo ağırlığı ile kurban pazarının en iri hayvanı olan “Doğuş” isimli boğa da Ekrem Kartal’ın hayvanlarından.

Ekrem Kartal, Doğuş’a iki buçuk yıl bakmış.

Kartal, Doğuş’u pazara getirdiği ilk gün sattığı için mutlu olsa da aralarında kurulan bağ nedeniyle ayrılığın burukluğunu yaşıyor.

“Hayvan da olsa ayrılıklar, insanın içinde hüzün bırakıyor”.

Fenomen cüce dana “Paşa” kesilmeyecek

İstanbul’a gelir gelmez ilginç görünümüyle sosyal medyada yoğun ilgi gören “Paşa” isimli cüce boğa da Göztepe Kurban Pazarı’nın misafirleri arasındaydı.

Yerden sadece 60 santimetre yükseklikte olan Paşa da hızla satılan hayvanlardan bir tanesi.

Afyonkarahisar’dan İstanbul’a gelen Nuri Koçak, Paşa’ya gelen onlarca teklifi yeterli bulmadığı için reddetti.

15 bin lira teklife ise hayır demeyen Koçak’ın Paşa ile yolları ayrıldı.

Koçak, Paşa’yı sattığı kişinin onu kesmek için değil çiftliğinde beslemek amacıyla aldığını belirterek, bu yüzden içinin rahat olduğunu söylüyor.

Türküyle beslenen hayvanlar

Harun Kaya ise Sivas’tan geldi İstanbul’a.

Çocuk gibi baktığını söylediği hayvanlarına Göztepe Kurban Pazarı’nda alıcı bekliyor.

12 yaşından beri türkü söyleyen Harun Kaya’nın da hayvanlarıyla arasında özel bir bağ var.

Kaya, ot ve yem dışında hayvanlarını müzikle de beslediğini, kendi hayvanlarını diğerlerinden ayıran en önemli şeyin bu olduğunu söylüyor.

Hayvanlarına sürekli türkü söyleyen Harun Kaya’ya göre, müzikle beslenen hayvanlar diğer hayvanlara göre çok daha sakin ve durgun oluyor.

Kurgu: Cihan Karaahmetoğlu