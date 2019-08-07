İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı çağrı merkezi kurarak kişilerin banka bilgilerini ele geçirip dolandırıcılık yapan suç örgütü üyelerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Sarıyer, Beşiktaş, Esenyurt, Ataşehir, Kartal, Pendik, Bahçelievler ve Maltepe'de örgüt üyelerinin kaldığı lüks sitelerle rezidanslara operasyon yapan ekipler, 4'ü illegal çağrı merkezi olarak kullanılan 19 ayrı adresteki 21 şüpheliyi gözaltına aldı.

Suç örgütü üyelerinin güvenlik güçlerinin takibine yakalanmamak ve olası bir operasyonu önceden fark edip kaçabilmek amacıyla kapı girişlerindeki zil kapaklarının altına da güvenlik kameraları gizledikleri tespit edildi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 masaüstü bilgisayar, 40 dizüstü bilgisayar, 53 cep telefonu, 3 tablet, 167 SIM kart, 76 banka kartı, 16 taşınabilir modem cihazı, 1 pos cihazı, 48 bin kişinin kimlik, hesap ve kredi kart bilgilerinin bulunduğu liste, 7 lüks otomobil ve suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ele geçirildi.

Suç örgütü üyelerinin adresleri ile kurulan çağrı merkezindeki aramalarda ele geçirilen malzemeler, İl Jandarma Komutanlığının Balmumcu Yerleşkesi'nde sergilendi.

Gözaltındaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 21 şüphelinin 17'si tutuklanırken, 4'ü de adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Sahte banka linkleriyle dolandırdılar

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli şahısların İstanbul genelinde illegal çağrı merkezi aramaları ve ulusal bankalara ait internet sitelerinin sahtesini yaparak, Facebook, Instagram gibi sosyal medya uygulamalarına yerleştirdikleri reklam uzantıları ile sahte internet bankası sayfasına yönlendirme yöntemlerini kullandıklarını tespit etti.

Şüphelilerin bu yöntemle banka hesaplarına ulaştıkları vatandaşların parasını başka hesaplara transfer ederek haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

45 ilde dolandırıcılık suçuna karışan şüpheli de yakalandı

Jandarma ekiplerinin aylar süren çalışmaları ve Bankalararası Kart Merkezi ile yürütülen müşterek çalışma neticesinde 19 adresteki şüphelilerin bilgilerine ulaşıldı.

Tamamı lüks ve güvenlikli sitelerle rezidanslarda kalan zanlılarla ilgili incelemede, suç örgütü elebaşının H.H.E. olduğu, ayrıca yakalanan zanlılardan Ö.E.'nin de 6 yılda 45 ilde 361 farklı nitelikli dolandırıcılık suçundan arandığı ortaya çıktı.

Yaklaşık 43 milyon liralık dolandırıcılık

Çökertilen organize suç örgütü üyelerinin şimdiye kadar 11 farklı ulusal bankaya ait internet sitesinin sahtesini tasarlayarak vatandaşların hesap numaralarını ve internet bankacılığı şifrelerini ele geçirdikleri, bu şekilde on binlerce kişiyi yaklaşık 43 milyonluk zarara uğrattığı belirlendi.

Jandarma ekipleri, geçen yıl da aynı yöntemlerle insanları dolandıran 39 kişilik suç örgütünü çökertmişti.

Yetkililer, dolandırıcıların sürekli taktik geliştirdiği ve vatandaşın sahte banka linklerine güvenmemesi gerektiği uyarısını yaptı.

Kaynak: AA, İHA