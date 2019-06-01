Giresun Belediyesi, şehir merkezi başta olmak üzere tüm mahallerde, caddelerde ve sokaklarda sürücülerin yayalara öncelik vermeleri adına çalışmaların devam ettiği bildirdi.

Yaya geçitlerinden silinmiş ve görünürlüğünü kaybetmiş mevcut çizgilerin yeniden çizildiği hakkında şunlar söylendi:

"Yaya geçit çizgisi olmayan noktalarda da planlama doğrultusunda yeni çizgiler çiziliyor. Araç sürücülerinin, yaya ve okul geçidine yaklaşırken güvenle yavaşlayabileceği ya da durabileceği uygun mesafe göz önüne alınarak uyarılması sağlanacak. Bu kapsamda 'Önce Yaya' görselleri şeritlere ve geçiş çizgilerinin önüne çiziliyor. Yeni tasarlanmış logolar görselliği ile de sürücülerin dikkatini çekerek uyarıcı görev yapıyor."

Kaynak: AA