Suriye uyruklu 8. sınıf öğrencisi Amina Haydar, 10 dakika kala sınava girmek için İslahiye ilçesindeki Cumhuriyet Ortaokuluna gitti.

Kimlik kartı bulunmadığı gerekçesiyle sınava giremeyeceği belirtilince okulda görevli polis memurları öğrenciye yardımcı oldu.

Polis aracıyla Bahçelievler Mahallesi’ndeki evine götürülen öğrenci, kimliğini aldıktan sonra ekiplerce sınava yetiştirildi. Haydar, polislere teşekkür etti.

Kimliğini kaybeden öğrencinin imdadına Nüfus Müdürlüğü yetişti

Hatice Uygun isimli öğrenci de kimliğini kaybedince, görevliler Cumhuriyet İlkokulunda gireceği sınava almadı.

Baba Mecit Uygun, Nüfus Müdürlüğünün yolunu tutarken öğrenci Hatice Uygun ile annesi ve ablası sınava giremeyeceği endişesiyle okul bahçesinde gözyaşı döktü.

Kimliğini kaybeden öğrencinin imdadına hafta sonu açık olan Nüfus Müdürlüğü yetişti. Aile çocuklarının sınava alınmasıyla derin bir nefes aldı.

Ailelerin heyecanlı bekleyişi ise, okul dışında devam etti. Bazı velilerin Kur’an-ı Kerim okuduğu görüldü.

Kaynak: AA