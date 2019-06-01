Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Atatürk Üniversitesinin desteğiyle Erzurum'da yürütülen Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) projesi kapsamında yurt dışında yapılan teleskop ve ayna hazır hale getirildi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) bünyesinde 3 bin 170 rakımlı Konaklı Karakaya tepelerinde yapımı süren ve 2020'de tamamlanması planlanan DAG'da incelemelerde bulundu.

ATASAM Müdürü ve DAG proje yürütücüsü Doç. Dr. Cahit Yeşilyaprak'tan bilgi alan ve inşaat alanınını gezen Vali Okay Memiş, Avrupa'nın ve belki de dünyanın en önemli teleskoplarından birinin Erzurum'da yapıldığını söyledi.

2020'de bitirilmesi hedefleniyor

Memiş, Türkiye'nin 2023 vizyonu açısından bu projenin çok önemli olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Burada Erzurum bilim üretecek, sadece bilim kenti olacak. Böyle bir yatırımı Erzurum'a çektiğimiz için Sayın Cumhurbaşkanımıza minnettarız, teşekkür ediyoruz. Burada ayrıca Konaklı Kayak Merkezi'nden gelen teleferik hattını da bulunduğumuz alana kadar getireceğiz ve yaz kış bu alanı kullanacağız. Bu sayede bilim ve astrofiziğe meraklı vatandaşlar ve bilim adamlarımızı Erzurum'a çekeceğiz. Önümüzdeki yıl bitireceğiz Allah'ın izniyle."

Tesisin maliyetinin neredeyse 200 milyon lira olduğunu vurgulayan Memiş, "Artık yeni atılımlar, yeni projelerle bilim adına yeniden iki çift laf söyleyecek bir memleket olmak istiyoruz. Biz gençlerimiz ile çocuklarımızı milli ve manevi kültürümüzle yetiştireceğiz ama aynı zamanda bilimle, ilimle, fen ile ve teknoloji ile de bütünleşmiş öz güveni yüksek nesiller yetiştirmek istiyoruz" dedi.

Teleskop ve aynası hazır

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı da DAG'da 2020 yılı sonunda ilk ışığı almayı hedeflediklerini belirtti.

Çalışmaların sürdüğünü ve burada araştırma yapmak isteyen bilim insanlarının şimdiden randevu talep ettiğine dikkat çeken Çomaklı, şöyle konuştu:

"Bu teleskop, Avrupa'da kurulu bulunan 4 metre çapıyla en büyük teleskop olacak. Burası hem turizm, hem bilim şehri olacak. Teleskobumuz İtalya'da bitti, hazır durumda, deneme aşamalarında. İnşallah bu yıl sonunda taşıyacağız. Aynamız da Rusya'da hazır. Onun da işlemleri tamamladı. Yıl sonuna kadar buradaki kubbe inşaatımız bittikten sonra getirilecek. İtalyanlar bayram sonrası geliyorlar, yoldalar. İnşallah yıl sonuna kadar teleskop ortaya çıkacak. Seneye de aynamızı monte edip inşallah ışık göreceğiz."

Kaynak: AA