Selçuklu ilçesi Beyşehir Çevre Yolu'nda 20 Kasım'da meydana gelen kazada 18 yaşındaki İlhan Emirhan Sarışen'in kullandığı otomobil refüjdeki ağaca çarpıp takla attı.

Otomobildeki yine 18 yaşındaki Furkan Özütemiz ve Mert Kafalı hayatını kaybetti, sürücü ise ağır yaralandı.

2 otomobil yarışıyordu

Kazanın ardından inceleme başlatan Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini izledi.

Ekipler, kazaya başka bir araç sürücüsüyle yarışan otomobil sürücüsü Mehmet Ö.’nün neden olduğunu belirledi.



Mehmet Ö., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'taksirle adam öldürme ve trafiği tehlikeye düşürme' suçlarından tutuklandı.

Diğer sürücü hakkında ise ‘Trafiği tehlikeye düşürme' suçundan işlem yapıldı.



Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan İlhan Emirhan Sarışen de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.