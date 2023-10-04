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Türkiye
AA 04.10.2023 16:41

Trafikte bıçakla tehdit yağdıran sürücü gözaltına alındı

Ankara'da A.T isimli sürücü A.K isimli başka bir sürücünün aracının önce önünü kesti, ardından küfür ederek bıçakla tehditler yağdırdı. Şüpheli A.T. gözaltına alındı, ehliyetine el konuldu, idari para cezası uygulandı.

Trafikte bıçakla tehdit yağdıran sürücü gözaltına alındı

Dün akşam saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde aracıyla seyir halindeki A.K, Anadolu Bulvarı'na gelmeden önceki ışıkta durdu.

Bu sırada en sağ şeritten gelen otomobilin sürücüsü A.T, A.K'nin aracının önünü kesti.

A.T, kendisine yol vermeyen A.K'ye camı açarak küfür etmeye başladı. Yoluna devam eden A.K, 100 metre sonraki ışıklarda söz konusu otomobilin sürücüsü ile tekrar karşılaştı.

Şüpheli gözaltına alındı

Otomobil sürücüsü, elinde büyük bir bıçakla tehdit ettiği A.K'nin üzerine yürüdü.

A.K. ise olay yerinden uzaklaştı, polise şikayette bulundu.

Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kimliği belirlenen şüpheli A.T. gözaltına alındı.

Trafik yönünden de aracının eksikleri tespit edilen şüpheliye, muayenesiz araç kullanmaktan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten idari para cezası uygulandı, ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.

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