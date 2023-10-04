Az Bulutlu 20ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 04.10.2023 15:36

İstanbul'da 287 evsiz barınma merkezleri ve otellere yerleştirildi

İstanbul Valiliği tarafından başlatılan "Hiç Kimse Sokakta Kalmasın" uygulaması kapsamında 287 evsiz vatandaş barınma merkezleri ve otellere yerleştirildi.

İstanbul'da 287 evsiz barınma merkezleri ve otellere yerleştirildi

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, hayatını sokaklarda sürdüren şahıslara yönelik 23 Eylül'de başlatılan çalışmanın İstanbul Valiliği koordinasyonunda 39 ilçede devam ettiği belirtildi.

Uygulamaların emniyet, jandarma, zabıta ve ilgili birimlerin saha ekipleri tarafından yapıldığı aktarılan açıklamada, şu ana kadar 287 evsiz vatandaşın kamu kurum ve kuruluşlarının evsizler için oluşturduğu merkezler ile otellere yerleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, bu kişilerin kullandıkları baraka ve kulübe gibi yerlerin de ekipler tarafından kaldırıldığı bilgisi verildi.

"Talep edenlerin meslek edinmeleri sağlanacak"

İstanbul genelindeki uygulamaların düzenli olarak devam edeceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çalışmayla evsiz vatandaşlarımızın sıcak bir ortamda yaşamalarının yanı sıra şehir genelinde ortaya çıkan kötü görüntülerin de önüne geçilmesi hedefleniyor. Sokaklardan alınarak barınma merkezlerine ya da geçici olarak otellere yerleştirilen vatandaşlarımızdan sağlık problemi olanların tedavileri yapılıyor. Tedavi süreçlerinin ardından evsiz vatandaşlarımız için rehabilitasyon süreci başlayacak. Rehabilitasyon sürecinin sonrasında ise talep eden vatandaşlarımızın meslek edindirme kurslarına alınarak meslek edinmeleri sağlanacak."

STK'lar de rehabilitasyon sürecine katılacak

Açıklamada, Fatih ve Eyüpsultan'da çeşitli sivil toplum kuruluşlarının (STK) evsizlerin bakım ve rehabilitasyon süreçlerinde yer almak için İstanbul Valiliğine başvuruda bulunduğu belirtildi.

Gerekli altyapının oluşturulmasının ardından başvuruda bulunan STK'lerin de evsiz vatandaşların rehabilitasyon süreçlerinde yer alacağı aktarılan açıklamada, İstanbullulardan, evsiz ya da sokakta kalan vatandaşları 112 hattını arayarak bildirmeleri istendi.

ETİKETLER
İstanbul Valiliği İstanbul
Sıradaki Haber
5 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 11 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:05
MHP Ankara İl Kongresi 15 Ekim'de yapılacak
15:54
"e-atıklar" sokak hayvanları için mamaya dönüşecek
15:42
Uşak'ta alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi öldü
15:38
ABD Başkanı Biden, Katar Emiri Şeyh Temim ile telefonda görüştü
16:03
Karabağ'daki antiterör operasyonu TRT'den izlendi
15:29
Filipinler'de 6,4 büyüklüğünde deprem
Sivas'ta arazide çok sayıda gelinlik bulundu
Sivas'ta arazide çok sayıda gelinlik bulundu
FOTO FOKUS
Karabağ'daki antiterör operasyonu TRT'den izlendi
Karabağ'daki antiterör operasyonu TRT'den izlendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ