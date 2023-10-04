Az Bulutlu 20ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 04.10.2023 15:20

5 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 11 tutuklama

Balıkesir merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 11'i tutuklandı.

5 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 11 tutuklama

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ'ye yönelik Balıkesir, İstanbul, İzmir, Bursa ve Hatay'da eş zamanlı yapılan operasyonda yakalanan 25 zanlının işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 14'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ ile irtibatlı olduklarına dair tespitler bulunan ve cezaevindeki örgüt üyelerinin yakınlarını finanse ettikleri öne sürülen 25 kişi hakkında gözaltı kararı vermişti. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 29 ilde Balıkesir merkezli 5 ilde gerçekleştirdikleri operasyonda aralarında örgütün sözde il imamı, ilçe imamları, eğitim danışmanı ve örgüt içi evlendirme sorumlusunun da bulunduğu şüphelilerin tamamını gözaltına almıştı.

ETİKETLER
Balıkesir FETÖ
Sıradaki Haber
Söke pamuğu tescillendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:05
MHP Ankara İl Kongresi 15 Ekim'de yapılacak
15:54
"e-atıklar" sokak hayvanları için mamaya dönüşecek
15:42
Uşak'ta alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi öldü
15:38
ABD Başkanı Biden, Katar Emiri Şeyh Temim ile telefonda görüştü
15:37
İstanbul'da 287 evsiz barınma merkezleri ve otellere yerleştirildi
16:03
Karabağ'daki antiterör operasyonu TRT'den izlendi
Sivas'ta arazide çok sayıda gelinlik bulundu
Sivas'ta arazide çok sayıda gelinlik bulundu
FOTO FOKUS
Karabağ'daki antiterör operasyonu TRT'den izlendi
Karabağ'daki antiterör operasyonu TRT'den izlendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ