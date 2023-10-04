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Türkiye
AA 04.10.2023 15:42

Uşak'ta alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi öldü

Uşak'ın Eşme ilçesinde alkol tükettikten sonra fenalaştıkları öğrenilen iki kişiden biri yaşamını yitirdi, diğerinin tedavisi sürüyor.

Uşak'ta alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi öldü

Yeşilkavak köyünde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan A.O'nun gece saatlerinde alkollü olduğunu ve sürekli kustuğunu gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Eşme Devlet Hastanesine kaldırılan A.O, müdahalesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisine sevk edildi.

Jandarma, yerde yatan kişiyi fark etti

Konuya ilişkin araştırma yapmak üzere köye giden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köy meydanında bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını fark etti.

Jandarmanın haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırılan N.E. , alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı ancak kurtarılamadı.

Cenaze, otopsi işlemi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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