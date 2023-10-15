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Türkiye
DHA 15.10.2023 09:00

Trafik kurallarını ihlal eden hafriyat kamyonu şoförüne ceza

İstanbul Kadıköy'de trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen hafriyat kamyonu şoförü yakalandı. Şoföre, toplam 3 bin 366 TL tutarında ceza kesildi.

11 Ekim Çarşamba günü Bağdat Caddesi Şaşkınbakkal mevkiinde ilerleyen hafriyat kamyonu şoförü A.E., tehlikeli hareketler yaparak hem kendisinin hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı.

O anları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntülerin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince incelenmesi sonucunda hafriyat kamyonu şoförü A.E. yakalandı.

İşlem yapılan şoföre, Karayolları Trafik Kanunu'nun; 'Trafiği aksatacak ve tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmek' maddesinden 951 TL, 'Saygısızca araç kullanmak' maddesinden 436 TL, 'Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; iki veya daha fazla şeritli yollarda geçme ve dönme dışında en sağ şeridi izlememeleri' maddesinden bin 979 TL olmak üzere toplamda 3 bin 366 TL tutarında ceza kesildi.

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Trafik kurallarını ihlal eden hafriyat kamyonu şoförüne ceza
Trafik kurallarını ihlal eden hafriyat kamyonu şoförüne ceza
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