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Türkiye
TRT Haber 15.10.2023 00:02

12 il için 'sarı' uyarı: Sağanak ve toz taşınımı bekleniyor

Meteoroloji 12 ili 'sarı' kodla uyardı. Yurdun güney ve doğu kesimlerinde kuvvetli yağış ve toz taşınımı bekleniyor.

12 il için 'sarı' uyarı: Sağanak ve toz taşınımı bekleniyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün kuvvetli yağış ve toz taşınımı bekleniyor

Akdeniz bölgesinin tamamında, İç Anadolu'nun doğusunda, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde gök gürültülü sağanak geçişleri görülecek. Özellikle Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu'nun batısında yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Ayrıca Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görülecek.

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

İşte 'sarı' kodla uyarılan iller

Kuvvetli yağış beklenen Mersin, Kayseri, yağış ve toz taşınımı beklenen Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Osmaniye ile toz taşınımı beklenen Adıyaman, Elazığ ve Şanlıurfa için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

12 il için 'sarı' uyarı: Sağanak ve toz taşınımı bekleniyor

AFAD'dan uyarı

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın, sosyal medya platformu X'ten yaptığı uyarıda da şunları kaydedildi;

Meteoroloji'den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; Sabah saatlerinden itibaren Malatya, Kahramanmaraş çevreleri ile Kayseri’nin güney ve doğusunda kuvvetli, Adana’nın doğu ilçeleri ile Hatay kıyılarında yer yer çok kuvvetli; sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz.

Hafta sonu 3 büyük ilde hava nasıl olacak?

Ankara, İstanbul ve İzmir'de hafta sonu yağış beklenmezken, hava az bulutlu ve açık olacak, sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek.. Ankara'da en yüksek sıcaklık 22-23, İstanbul'da 24-25 derce, İzmir’de de 26-27 derece civarında seyredecek. 

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