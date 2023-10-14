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Türkiye
AA 14.10.2023 23:53

Kütahya'da tır park halindeki traktöre çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, tırın yol kenarındaki traktöre çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kütahya'da tır park halindeki traktöre çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
[Fotograf: AA]

Gediz-Çavdarhisar kara yolu Yunuslar köyü yakınlarında, B.G. yönetimindeki tır, yol kenarında park halindeki traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör şarampole devrildi.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, traktördeki Emine Çağlar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan tır sürücüsü ile traktördeki Halil Aslan, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Aslan da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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