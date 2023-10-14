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Türkiye
AA 14.10.2023 23:37

Kontrolden çıkan otomobil fırına girdi

İstanbul'da kontrolden çıkan otomobil fırına girdi, dükkandaki bir müşteri yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil fırına girdi
[Fotograf: AA]

Beylikdüzü'nde, Kavaklı Mahallesi Marmara Caddesi'nde seyir halinde olan otomobilin sürücüsü, henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırıma çıkan araç, bir binanın alt katındaki fırına girdi.

Kazada bir kadın müşteri yaralanırken, otomobil ve dükkanda hasar oluştu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kadın sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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