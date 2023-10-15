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Türkiye
AA 15.10.2023 01:17

Isparta'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 ölü

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde otomobil ile kamyonet çarpıştı. Meydana gelen kazada 1'i çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Isparta'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 ölü

Bayram Ali E. idaresindeki otomobil, Aşağıdinek köyü dört yol mevkiinde M.D'nin kullandığı kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Bayram Ali E. ile otomobilde bulunan Kadir E. ve 8 yaşındaki Z.Ç'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü M.D. ve otomobildeki Azerbaycan uyruklu Semira R. ile Zilan K. ve Mustafa Ali E. çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Şarkikaraağaç Doktor Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Semira R. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan Mustafa Ali E'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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