Açık 11.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 15.10.2023 00:21

Kocaeli'de silahla vurulan taksi şoförü hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, kullandığı takside vurulan şoför hayatını kaybetti. Polis, kaçan şüpheliyi gözaltına aldı.

Kocaeli'de silahla vurulan taksi şoförü hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

4 Temmuz Mahallesi Çiftlik Sokak'ta taksinin sürücüsü Murat Karaca'nın silahla vurulduğunu gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Karaca'nın öldüğü belirlendi.

Polis ekipleri, silah sesinin ardından elindeki tabancayla araçtan koşarak uzaklaştığı görülen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

MOBESE ve güvenlik kameraları görüntülerini inceleyen polis, firari şüpheli M.G'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin üzerinde cinayette kullandığı düşünülen tabanca ele geçirildi.

ETİKETLER
Kocaeli Taksi
Sıradaki Haber
12 il için 'sarı' uyarı: Sağanak ve toz taşınımı bekleniyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:34
Halep Havalimanı'na füze saldırısı düzenlendi
00:31
Filistin’de İsrail şiddeti 8. gününde artarak devam ediyor
00:38
İddia: İran, BM aracılığıyla İsrail'e "saldırıları durdurmazsan müdahale ederiz" mesajı gönderdi
00:20
Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD Başkanı Biden ile Gazze'yi görüştü
00:21
Biden, Netanyahu ve Abbas ile görüştü
00:18
12 il için 'sarı' uyarı: Sağanak ve toz taşınımı bekleniyor
Türkiye Filistin için tek yürek
Türkiye Filistin için tek yürek
FOTO FOKUS
İTO’dan indirim kampanyasına destek çağrısı
İTO’dan indirim kampanyasına destek çağrısı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ