Kocaeli'de silahla vurulan taksi şoförü hayatını kaybetti

4 Temmuz Mahallesi Çiftlik Sokak'ta taksinin sürücüsü Murat Karaca'nın silahla vurulduğunu gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Karaca'nın öldüğü belirlendi.
Polis ekipleri, silah sesinin ardından elindeki tabancayla araçtan koşarak uzaklaştığı görülen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
MOBESE ve güvenlik kameraları görüntülerini inceleyen polis, firari şüpheli M.G'yi gözaltına aldı.
Şüphelinin üzerinde cinayette kullandığı düşünülen tabanca ele geçirildi.