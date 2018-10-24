Trafik kazasında ölen aynı aileden 4 kişi toprağa verildi

Yakınları tarafından Ankara Adli Tıp Kurumundan alınan 36 yaşındaki baba İsmet Onurile anne Hilal ve çocukları 2 yaşındaki Anıl ile 9 yaşındaki Furkan Emir Elitok'un cenazeleri, Yenimahalle ilçesindeki Karşıyaka Mezarlığı Camii'ne getirildi.

Cenaze törenine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve hayatını kaybeden ailenin yakınları katıldı.

Karşıyaka Mezarlığı Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından cenazeler defnedildi.

Olay

İsmet Onur Elitok idaresindeki otomobil, dün akşam saatlerinde Ankara Bulvarı'ndan Etimesgut istikametine giderken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki yön levhasına çarpmıştı.

Kazada, baba İsmet Onur Elitok ile anne Hilal Elitok olay yerinde, çocuklarından 2 yaşındaki Anıl ve 9 yaşındaki Furkan Emir ise kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA