CHP'de 105 seçim bölgesinde adaylar belli oldu

CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yerel seçim gündemi ile toplandı.

Aday belirleme yöntemi ile bazı seçim çevrelerindeki adayların görüşüldüğü Parti Meclisi toplantısı 3,5 saat sürdü.

Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, düzenlediği basın toplantısında, tüm seçim çevrelerinde binlerce aday adayı içinden en doğrusunu belirlemek için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

"Tam uzlaşı sağlanan adaylarımızı açıklıyoruz"

Bugün gerçekleştirdikleri Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve PM toplantılarıyla 105 belediye başkanı adayını belirlediklerini anlatan Torun, bu 105 isim arasında yola devam etmek istedikleri mevcut belediye başkanları olduğunu bildirdi.

Torun, "105 belediye başkanı adayımızın hepsi de örgütümüzün ve yereldeki tüm kesimlerin üzerinde mutabık oldukları isimlerdir. Yani bugün burada üzerinde tam uzlaşı sağlanan adaylarımızı açıklıyoruz" dedi.

İyi ile yetinmediklerini, en iyiyi aradıklarını aktaran Torun, şöyle konuştu:

"En iyiyi bulma sürecimiz devam ediyor ve aralık ayına kadar büyükşehirlerin de aralarında olduğu adaylık sürecini netleştirmiş, adaylarımızı büyük ölçüde açıklamış olacağız. Bizim tüm belediyelerimiz kıymetlidir. Tüm belediye başkanlarımız birer kahramandır. Her kahraman iyi birer liderdir.

Bizim başkanlarımız, liyakat temeliyle en iyi ekipleri kurar, en az kaynakla en büyük toplumsal faydayı yaratır. Mart 2019 yerel seçimlerinde seçilecek yeni belediye başkanlarımızı da bu anlayışa uygun hareketle en büyük toplumsal faydayı temin edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Ülkemizin dört bir yanından belediye başkanı adaylarımızı açıklıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında nerede CHP’li bir belediye varsa, orada huzur var, kardeşlik var, bereket var, özgürlük var.

2019 seçimlerinde CHP belediyelerinin sayısını artırıp huzur, bereket ve refahı ülkemizin her yanına yayacağız. Üzerinde uzlaştığımız, bütün kesimlerin ittifakıyla aday gösterilen isimleri bugün kamuoyu ile paylaşıyoruz. Biz parti olarak başından beri sandıkta ittifakı yani halkın ittifakını savunuyoruz. Bu gün açıkladığımız adaylarımızın tümü de zaten herkesin üzerinde anlaştığı, herkesin ittifakı ile ortaya çıkmış adaylardır."

Adaylardan 39'u mevcut belediye başkanları

Belirlenen adayları tebrik eden Torun, Türkiye’yi yerelden başlayarak hem ekonomik hem de demokratik olarak yeniden ayağa kaldırmak için adaylara büyük görevler düştüğünü vurguladı.

Torun, "Türkiye'nin ekonomik krizi ile demokrasi bunalımı iç içe geçmiş durumda ve bu durum dış politikadan, eğitime, sağlıktan hukuka kadar ülkenin bütününü ciddi bir biçimde etkiliyor. Bu sorunların hepsi yereli de doğrudan ilgilendiriyor. Çünkü ülkenin genel huzursuzluğu evimizin içine kadar girdi.

Evimizin huzuru, ülkenin huzurdur, evimizde huzur yok ki ülkede huzur olsun. Evimizin huzuru, sokağımızın huzurudur. Buradan yola çıkarak caddede huzur, şehirde huzur, ülkede huzur sağlamalıyız. Huzur olmayan yerde gelecek olmaz, düzen olmaz, bereket olmaz, mutluluk olmaz. Evde huzuru sağlayabilmek için de evin ekonomisinin iyi olması lazım, çocuğunun eğitiminin iyi olması lazım, sağlık hizmetlerini alması lazım. Biz, öncelikle evdeki huzura talibiz, evde huzuru sağlayacağız" diye konuştu.

Açıklamalarının ardından soruları yanıtlayan Torun, açıkladıkları adaylardan 39'nun mevcut belediye başkanları olduğunu anımsattı.

Torun, bundan sonra aday belirleme yöntemlerinin nasıl olacağına yönelik bir soru üzerine, "Eğilim yoklaması, anketlerle desteklenecek. Yine heyetler, illeri ziyaret edecek ve genel raporlarlama yapacak. Ayrıca tabii ki önseçim de olacak, daha sonraki süreçte" yanıtını verdi.

24 Haziran'daki seçimlerde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'nin İstanbul'la ilgili önseçim çağrısında bulunduğunun ve Ankara için Mansur Yavaş isminin öne çıktığının hatırlatılması üzerine Torun, "Aday tespit yöntemleri ve aday tespitinde çalışmalarımız devam ediyor. Bugün burada açıkladığımız isimler üzerinde uzlaşılan adaylardır" yanıtını verdi.

Torun, PM'de halen adaylık başvurusu devam ederken, adayların belirlenmesine bazı üyelerin tepki gösterdiği yönündeki haberlerin sorulması üzerine ise "Bu açıkladığımız adaylar tamamen uzlaşı içerisinde ve birçoğu tek aday olan yerler. O anlamda zaten süreç tamamlansa dahi farklı aday durumu ortaya çıkmayacak yerler" değerlendirmesini yaptı.

İttifakla ilgili bir soru üzerine de Seyit Torun, CHP olarak halkla ittifak yapacaklarını bildirdi.

Kaynak: AA