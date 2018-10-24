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Adana'da FETÖ'nün bölge sorumlusuna hapis cezası

Adana'da FETÖ soruşturması kapsamında hakkında örgütün "bölge sorumlusu" olduğu iddiasıyla açılan davada yargılanan sanık 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Adanada FETÖnün bölge sorumlusuna hapis cezası

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Güngör Y. ve avukatı katıldı.

Savunması alınan sanık, hakkındaki iddiaları kabul etmediğini ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olmadığını söyledi.

Cumhuriyet savcısı ise dosyadaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanığın cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti de sanığı ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına hükmetti.

Kaynak: AA

Etiketler: fetö, Adana
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