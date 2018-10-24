FETÖ sanığı gazeteci Ekinci'ye hapis cezası

Karabük Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, kapatılan Zaman gazetesinin bir dönem Karabük temsilciliğini yapan tutuklu sanık Ertaş Ekinci ile avukatı katıldı.
Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Duruşmada son sözü sorulan sanık, suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.
Kaynak: AA