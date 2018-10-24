Çevre kirliliği anlık izlenebilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta ve komisyon üyeleriyle Bakanlıkta düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Kurum, 100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan çevre konusundaki çalışmaları anlattı.

“Millet Bahçesi yapma noktasında projelendirme çalışmalarını yapıyoruz”

Hemen her ilde Millet Bahçesi yapma çalışmaları olduğunu anımsatan Kurum, "Hem ilk 100 günlük planda hem de ikinci 100 günlük planda Millet Bahçesi yapma noktasında projelendirme çalışmalarını yapıyoruz. Bir taraftan tamamlananların açılışlarını yapıyor bir taraftan da yeni alanları yeni bahçeleri yapmak için belediyelerimizle birlikte çalışıyoruz." diye konuştu.

Sıfır atık, bisiklet, yürüyüş yolları ve gürültü bariyerleri projelerine ilişkin de bilgi veren Bakan Kurum, katı atık bertaraf tesislerinin artırılmasını ve tüm ilçelerde bu tesislerin 2023 yılına kadar tamamlanmasını amaçladıklarını aktardı.

Kurum, Van Gölü konusundaki çalışmalara ilişkin de bilgi vererek, "Van Gölü hem tarihi hem turistik çok güzel bir alan, ancak bölgede birçok ilçenin atıkları Van Gölü'ne akıtılıyor. Bu durumu ortadan kaldırıp, Mavi Bayraklı plajlar için yaptığımız çalışmayı Van Gölümüz için de yapmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kızılırmak Deltası

Murat Kurum, UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan "Frigya Vadileri"nin Anadolu Açık Hava Müzesi'ne Dönüştürülmesi ve Çevre Medeniyet Projesi'ne ilişkin de çalışmaları olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Kızılırmak Deltası'nın dünya mirası listesine girebilmesi için proje yürütüyoruz. Burası bir delta ve kuş cenneti. Gezip yerinde gördük. Dünya mirası listesine girmesi gereken çok önemli bir değer. Buna ilişkin de yine hem Bakanlığımız hem de Samsun Büyükşehir Belediyesi ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Diğer taraftan çevre koruma faaliyetleri kapsamında artık vatandaşın bilincini artıracak çalışmalar yapıyoruz. Çevreye duyarlı nesillerin yetişmesi, geleceğe daha güzel bir çevre bırakmak adına çocuklarımızın bilinçlendirilmesi amacıyla da Milli Eğitim Bakanlığıyla ortak çalışmalarımız var. Bunların sayısını da artıracağız."

"Çevre duyarlılığını artıracağız"

Hava kalitesi ölçüm istasyonu sayısını da artırmak istediklerine işaret eden Kurum, "Fabrika atıklarıyla kirletilen nehirler ya da diğer çevre kirlilikleri noktasında hem denetimleri artırmak hem de anında tespit edebilmek amacıyla ikinci 100 günlük eylem planını da inşallah sizlerle birlikte yapıp, Foça'da yaşanan olayların benzerini tekrar yaşamak istemiyoruz. Bunların tespitlerini daha profesyonel, anlık izleyecek sistemler üzerinde çalışıyoruz." diye konuştu.

İklim değişikliğiyle ilgili stratejik eylem planı hazırladıklarını, Çevre Etiketi mevzuatını çıkardıklarını da anlatan Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çevre dostu ürünlere etiket verip vatandaşın bilincini artırma konusunda çalışma yürüteceğiz. Çevreye duyarlı, çevre hassasiyeti olan ürünlere belgeler vererek vatandaşların da bu konuda çevre duyarlılığını artıracağız. Özellikle yabancı konuklar çevreye duyarlı otellerde kalma konusunda talepleri var. Biz bunu tüm Türkiye'de artırmayı hedefliyoruz."

Ağaçlandırma, hayvancılık, tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili Milli Emlak Genel Müdürlüğünce Hazine arazilerinin kiralanmasına ilişkin yürütülen çalışmalara da değinen Kurum, "Bu kiralamalar ihale ile çok uygun bedellerle gerçekleştiriliyor. Ülkemizde yetiştirilmeyen, ithal edilen ürünlerin yetiştirilerek hem cari açığa etkisinin olmasını hem de yerli üretime katkı sağlamasını amaçlıyoruz." dedi.

Kirlilik sürekli izlenecek

Türkiye Tabiat Tarihi Müzesi kurulması, akıllı çevre denetimlerinin başlatılması, denizlerde havzalarda kirliliğin sürekli izlenmesine yönelik çalışmalar yaptıklarını da dile getiren Kurum, şu bilgileri verdi:

"Organize sanayi bölgelerimizde atık su arıtma tesislerimiz var. İşletme sahipleri bunları çalıştırma noktasında maalesef çok yeterli değiller. Biz bu tespitleri yapıyoruz ancak bu eylem gerçekleştikten sonra oluyor.

Bunları anlık izleyecek sistemleri kurup, atık ne zaman dökülüyor ve kim dökmüş bunların 24 saat izleyeceğimiz sistemleri kısa sürede hayata geçiriyor olacağız. Merkezi laboratuvar sistemiyle de bu atıkların kimin tarafından döküldüğü bilimsel anlamda yapılıyor olacak."

Kurum, gelecek nesillere doğru ve düzgün şehirler bırakma amacıyla çalışıp, bunları milletin hizmetine sunma gayretinde olduklarını da kaydetti.

Kaynak: AA