Türkiye Gençlik Zirvesi 3 Kasım'da düzenlenecek

Gençlik sivil toplum kuruluşları, araştırmacılar, gençlik politika yapıcıları

3 Kasım'da Türkiye Gençlik Zirvesi'nde bir araya gelecek.

"Gençlerin sesinin net bir şekilde dinlenmesi gerektiğini düşünüyoruz"

Türkiye Gençlik STK’ları Platformu tarafından ilk kez gerçekleştirilecek zirvenin basın tanıtımı yapıldı. Zirvenin teması ise "Gençlik ve Sosyal Girişimcilik" olacak.

Toplantıya, Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan da katıldı. Erdoğan, zirvenin gençler için önemine dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Türkiye Gençlik Zirvesi hem önemli bir gençlik araştırmasının üzerine konumlandırılacak olması itibarıyla bunun verileri üzerinden istişareleri başlatacak olması itibarıyla hem de geleneksel hale gelmesini istediğimiz sosyal girişimcilik ödülleri itibarıyla inşallah çok verimli bir etkinlik olacak. Gençlerin sesinin, görüşlerinin, beklentilerinin bütün ilgili taraflar tarafından net bir şekilde anlaşılması, dinlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çalışmalarımızın temel mantığı da bu aslında."

Sosyal girişimcilik projelerine ödül verilecek

Gençlik Zirvesi'nde toplumsal bir problemin çözümüne katkı sağlamayı amaçlayan projeler değerlendirilecek. Sosyal girişimcilik yarışmasında seçilen 6 proje ödüllendirilecek. Amaç, gençler arasında sosyal duyarlılığı artırmak ve teşvik etmek.

Kazanan yarışmacılar ödül alacağı törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

3 Kasım' da gerçekleştirilecek zirve Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kongre Merkezi'nde yapılacak.

Zirvede, TGSP'nin 37 ilden 8 bin gençle yaptığı "Gençlik Profili Araştırması" sonuçları kamuoyuyla paylaşılacak.

Kaynak: TRT Haber, AA