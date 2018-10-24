Doğu Karadeniz'de sağanak uyarısı

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde görülecek sağanağın, 26 Ekim Cuma günü sabah saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği ifade edildi.

Saatte metrekareye 30 ile 75 kilogram yağış, bin 200 metre ve üzeri rakımlarda ise karla karışık yağmur ve kar beklendiği vurgulanan açıklamada, vatandaşların meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaları gerektiği kaydedildi.

Öte yandan, Doğu Karadeniz'in tamamında yarın fırtınanın etkili olmasının beklendiği aktarıldı.

Kaynak: AA