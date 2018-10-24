Trabzon merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 20 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen koordineli çalışmalar kapsamında, örgüt içerisinde ankesörlü telefonları kullanarak ardışık arama yöntemiyle haberleştikleri tespit edilenlere operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, çoğunluğunun aktif muvazzaf olduğu, aralarında emekli askeri personel ve mahrem imamların da bulunduğu Trabzon merkezli İstanbul, Kırklareli, İzmir, Kırıkkale, Muğla, Mersin, Ankara, Tunceli, Kocaeli, Çanakkale, Tokat, Batman, Van ve Konya'da yürütülen operasyonların eş zamanlı yapıldığı ifade edildi.

Operasyonlar kapsamında, aralarında yurt dışında askeri ataşe ve askerlik şubesi başkanlığı yapanların da olduğu 3 albay, 1 yarbay, 1 yüzbaşı, 9 astsubay, 1 doktor, 1 ihraç akademisyen ve 4 emekli rütbeli asker olmak üzere toplam 20 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Olayla ilgili soruşturmaların devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA