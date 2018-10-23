Aynı aileden 4 kişi trafik kazasında yaşamını yitirdi

Alınan bilgiye göre 36 yaşındaki İsmet Onur Elitok idaresindeki otomobil, Ankara Bulvarı'ndan Etimesgut istikametine giderken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak, yol kenarındaki yön levhasına çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada, baba İsmet Onur Elitok ile 36 yaşındaki anne Hilal Elitok olay yerinde, çocuklarından 2 yaşındaki Anıl ve 9 yaşındaki Furkan Emir ise kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA