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PKK'nın sözde İsveç sorumlusu yakalandı

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'nın İsveç'teki sözde sorumlularından biri olduğu değerlendirilen H.B, gözaltına alındı.

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PKKnın sözde İsveç sorumlusu yakalandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, MİT Bölge Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen ortak çalışmada, 46 yaşındaki H.B'nin İsveç'te faaliyet gösteren terör örgütü PKK/KCK'nın müzahir oluşumlarında yönetici pozisyonda bulunduğu tespit edildi.

H.B'nin Türkiye'ye terör örgütü PKK/KCK ile bağlantılı bazı gizli görüşmeler yapmak üzere geldiği ve örgütün üst yönetiminden aldığı talimatlarla birlikte İsveç'e gideceği bilgisi üzerine, merkez Kayapınar ilçesinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, H.B. yakalandı.

Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın resminin önünde fotoğraf çektirmiş

İsveç'te düzenlenen terör örgütüne müzahir toplantı ve gösterileri organize ederek eylem ve faaliyetlerde bulunduğu belirlenen H.B'nin, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın resminin önünde çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

Kaynak: AA

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