Türkiye'nin ilk rafting eğitim merkezi Tunceli'de açıldı

Moğultay Mahallesi Munzur Çayı kenarında kurulan ve Tunceli Valiliği tarafından desteklenen merkeze, Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı ve Dünya Rafting Federasyonu İkinci Başkanı Fikret Yardımcı'nın talebi üzerine ve alınan yönetim kurulu kararıyla "Vali Tuncay Sonel Rafting Eğitim Merkezi" adı verildi.

Açılışta konuşan Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, valilerin çalıştıkları şehirden tayinleri çıktıktan sonra isimlerinin çeşitli yerlere verildiğini anımsatarak kendisinin de Tunceli'de görev başındayken isminin bir yere verilmesinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Dünya Rafting Şampiyonası Tunceli'de yapılacak

Tunceli'nin artık huzur şehri olduğunu belirten Sonel, "Bu yıl Tunceli'de ilk kez Türkiye Rafting Şampiyonası yapıldı. İnşallah yine ilk kez gelecek yıl Dünya Rafting Şampiyonası yapılacak ve bu Munzur Çayı artık su sporlarıyla, raftingiyle, doğa sporlarıyla anılıyor" dedi.

Rafting merkezinin kente önemli kazanımlar sağlayacağını vurgulayan Sonel, "Buradan inşallah Tuncelili çocuklarımız, gençlerimiz güzel bir şekilde yetişir, vatanına, milletine güzel işler yapar. Milli takım formasıyla dünya şampiyonalarında İstiklal Marşı'mızı okuyarak, bayrağımızı göndere çekerler. Ben bu rafting eğitim merkezimizin hem Tunceli'mize hem de memleketimize ve yöre gençlerimize, çocuklarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

"İlk eğitim merkezini burada açıyoruz"

Fikret Yardımcı, Vali Sonel'in Tunceli'de kısa sürede önemli projeleri hayata geçirerek vatandaşlara önemli hizmetler yaptığını söyledi.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile beraber yaklaşık 2 yılda önemli projeleri beraber başarıyla gerçekleştirdiklerini vurgulayan Yardımcı, "Bugün baktığınız zaman Tunceli'nin gerçekten ana damarı olan Munzur Vadisi'nin, hayat boyu sporla anılacağı bir projeyi hayata geçiriyoruz. Artık Munzur Vadisi'nde kimsenin farklı hesap yapamayacağı, altyapısının spor olacağı mükemmel bir tesisi hizmete açacağız" dedi.

Tunceli takımlarının son yıllarda katıldığı yarışmalarda önemli dereceler aldığını anımsatan Yardımcı, şunları kaydetti:

"Bu tesisimizde yarın öbür gün bakın göreceksiniz, dünyanın en iyi raftingcileri, dünyanın en iyi gençleri yetişecektir. Biz de federasyon olarak yönetim kararı aldık ve Vali Tuncay Sonel Rafting Eğitim Merkezi'ni hayata geçirdik. Bu Türkiye'de ilktir. İlk eğitim merkezini burada açıyoruz ve 'Vali Tuncay Sonel' ismini verdik. Büyük bir projemiz daha var. İnşallah 2019'da Dünya Rafting Şampiyonası'nı yapacağız. Burada daha önce düzenlediğimiz Türkiye Rafting Şampiyonası'ndan bir haykırmıştık Türkiye'ye 'Tunceli'de artık terör yok, dostluk var, kardeşlik var' diye. Artık Dünya Şampiyonası'nda diyeceğiz ki, Tunceli Türkiye'nin en güvenilir, en sportif, en güzel insanlarının yaşadığı vilayettir ve turizmin merkezi olacak."

Yardımcı, açılan merkezde kısa sürede milli takım sporcularının ve yabancı takımların eğitim ve antrenman yapacağını sözlerini ekledi.

Konuşmaların ardından Vali Sonel, Yardımcı ve protokol üyeleri Tunceli'nin en genç raftingcileriyle tesisin açılışını yaptı.

Kaynak: AA