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FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı: 2 tutuklama

Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isterken yakalanarak gözaltına alınan 5 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı.

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FETÖ şüphelileri Yunanistana kaçarken yakalandı: 2 tutuklama

Emniyet ekipleri dün İpsala ilçesinde yaptıkları çalışma ve takip sonrası, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye hazırlandığı belirlenen K.E.'nin kullandığı otomobili durdurmuş otomobilde FETÖ ile bağlantılı oldukları iddia edilen Ü.H.,H.B., M.D.A., B.A. ve M.F.K. gözaltına alınmıştı.

FETÖ şüphelilerinden Ü.H. ile H.B.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Edirne Adliyesine getirilen şüpheliler savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklandı.

Diğer FETÖ şüphelileri ise haklarında soruşturmaların yürütüldüğü illere gönderildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Yunanistan, yasa dışı kaçış, şüpheli, fetö
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