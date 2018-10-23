FETÖ'den gözaltına alınan 9 havacı itirafçı oldu

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 kişiden 9'u etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için itirafçı oldu.

27 kişi gözaltına alınmıştı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 15 Ekim'de, FETÖ'nün sorumlularıyla irtibatlı oldukları iddiasıyla 33'ü üsteğmen, 3'ü teğmen 36 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Aralarında pilotların da bulunduğu şüphelilerden 27'si, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 18 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

9 kişi itirafçı oldu

İfade işlemleri için emniyete götürülen şüphelilerden 9'u etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için itirafçı oldu. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, örgütle ilgili bildiklerini anlattı.

Şüphelilerin, örgütle bağlantısını bildikleri askerlerin isimlerini verdiği, örgütteki sorumluları da teşhis ettiği öğrenildi.

Mahkemeye sevk edilen 9 itirafçı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA