Kocaeli merkezli DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

Kocaeli TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın hedef ve ideolojisi doğrultusunda faaliyette bulunan, çatışma bölgelerine eleman temin eden ve illegal yollardan ülkeye giren örgüt mensuplarına lojistik destek sağlayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 11 şüpheli yakalandı.

Operasyonda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Emniyete getirilen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA