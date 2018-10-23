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Meteorolojiden Marmara için sağanak uyarısı

İstanbul'un Anadolu yakası ile Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yarın sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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Meteorolojiden Marmara için sağanak uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin yarın Orta Akdeniz üzerinde bulunan alçak basınç merkezi ve bu merkeze bağlı cephe sistemleri, perşembe günü ise Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.

Bölgede halen mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklığının perşembe günü Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havayla birlikte hissedilir derecede (6-10) azalacağı ve mevsim normallerinin altına düşeceği öngörülüyor.

Yeni haftayla birlikte havalar ısınacak

İstanbul'un Anadolu yakası, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yarından itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olması beklenirken, perşembe günü bölgenin tamamında sağanağın devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

Meteorolojik tahminlere göre, cuma günü soğuk ve yağışlı sistemin bölgeyi terk etmesi, aynı gün hava sıcaklığının artmaya başlaması ve yeni haftayla birlikte bölge genelinde mevsim normalleri üzerine çıkması öngörülüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: sağanak, meteoroloji, Marmara Bölgesi, İstanbul
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