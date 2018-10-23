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Üsküdar-Çekmeköy metro hattı ilk gün 179 bin yolcu taşıdı

Üsküdar-Ümraniye Metro Hattı'nın ikinci etabı olan ve önceki gün açılışı yapılan Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı ilk günde 334 sefer ile 179 bin 612 yolcu taşıdı.

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Üsküdar-Çekmeköy metro hattı ilk gün 179 bin yolcu taşıdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Ümraniye-Çekmeköy/Sancaktepe Metro Hattı'na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Tam kapasiteyle hizmet veren Türkiye'nin ilk sürücüsüz metro hattında ilk günde 334 sefer ile toplamda 179 bin 612 yolcu taşınırken, 6'lı vagon setleriyle yapılan seferler, aynı anda daha fazla vatandaşa rahat ve konforlu ulaşım imkanı sağladı.

Birinci etap olan Üsküdar-Ümraniye hattında günlük ortalama 90 bin yolcu taşınırken, Ümraniye-Çekmeköy hattının devreye alınmasıyla bir günde taşınan yolcu sayısı 2 katına çıktı.

Bu rakam, raylı sistemlerde ek hatların devreye alınmasıyla yolcu sayısında görülen en fazla artış olarak kayda geçti.

İstanbul'da 4 ilçeye doğrudan hizmet eden 20 kilometrelik hat sayesinde ilk günde 179 bin 612 yolcunun metroyla taşınmasıyla bölge trafiğinde ortalama 50 bin aracın trafikten çekilmesine denk rahatlama sağlandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Üsküdar-Çekmeköy metro hattı
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