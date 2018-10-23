Okul laboratuvarında patlama: 1 yaralı

Kocaeli Karamürsel Anadolu İmam Hatip Lisesinde deney tüplerinin temizliği sırasında lavaboya dökülen sülfürik asidin suyla teması sonucu patlama yaşandı.

Patlama sonucu temizlik görevlisi İsmail Okur hafif şekilde yaralandı. Öğrencilerin gürültüden korkması nedeniyle okul tedbir amaçlı tahliye edildi.

Olay yerine giden sağlık ekiplerince Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı Okur, buradaki ilk müdahalenin ardından Gölcük Devlet Hastanesine sevk edildi.

Patlamanın ardından olay yerine giden Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, laboratuvarda inceleme yaptı. Ölçümlerde zehirli atığa rastlanmadı.

"Küçük çaplı patlama yaşandı"

Karamürsel Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, kimya laboratuvarındaki deney tüplerinin temizlendiği sırada sülfürik asit tüpünün lavaboya boşaltıldığını, bunun üzerine asit ile suyun teması nedeniyle yoğun dumanla birlikte küçük çaplı bir patlamanın yaşandığını söyledi.

Patlamada okulun temizlik görevlisinin hafif şekilde yaralandığını aktaran Çakır, patlama nedeniyle okulun tedbir amaçlı tahliye edildiğini, incelemelerin ardından eğitime devam edildiğini belirtti.

Kaynak: AA