Sinop'ta ilk defa su samuru görüntülendi

Türkiye’de nesli tükenmekte olan yaban hayvanları listesinde yer alan su samurunu gören vatandaşlar şaşkına döndü.

Sinop’un Akliman mevkisinde baygın halde görülen su samuru, vatandaşların kenara çekme çabası sonrasında aniden kendine geldi. Vatandaşlar tarafından öldüğü sanılan su samuru aniden canlanarak yürümeye başladı.

Çevredeki vatandaşlardan su samurunu gören Mustafa Usta, "Daha önce Sinop’ta hiç görmediğim bir hayvan olduğu için ilk başta ne olduğunu anlamadım. Daha sonra büyük bir fare olduğunu düşündüm fakat bu kadar büyük fare olamazdı. Saldırma ihtimali olmasından korkarak yanına fazla yaklaşamadım. Hayvan bir anda canlandı ve yavaş yavaş yürümeye başladı. Daha sonra aniden hızlanarak denize doğru yürüdü ve gözden kayboldu" dedi.

Kaynak: DHA