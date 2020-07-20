Haber Giriş: Kaynak: AA
Trafik kazasında hayatını kaybeden sözleşmeli er toprağa verildi
[Fotoğraf: AA]
Niğde'de trafik kazasında hayatını kaybeden Hava Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Eröz, Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı.
Cenazesi Niğde'den memleketi Yozgat'a getirilen Mehmet Eröz için Çatak mezarlığında tören düzenlendi.
Sosyal mesafe kuralı uygulanarak İl Müftü Yardımcısı Süleyman Eroğlu'nun kıldırdığı cenaze namazından sonra, Eröz'ün naaşı toprağa verildi.
[Fotoğraf: AA]
Cenaze namazına Eröz'ün yakınları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, askeri personel ve vatandaşlar katıldı.
Balıkesir 6. Ana Jet Üssü'nde görevli 24 yaşındaki Eröz, yıllık izninde sabah saatlerinde Bor'daki arkadaşını ziyarete giderken kullandığı otomobilin devrilmesi sonucu hayatını kaybetmişti.
Etiketler: sözleşmeli er mehmet eröz niğde trafik kazasıSon Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 20:02
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